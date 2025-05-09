Киев приготовил ответ для Венгрии за высылку украинских дипломатов

Также на СБУ сообщила, что задержали бывших военнослужащих ВСУ, которые якобы работали на венгерскую разведку. Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто назвал арест двух военослужащих на Украине пропагандой. Он подчеркнул, что Будапешт обязательно будет разбираться в этой ситуации.