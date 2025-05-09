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Киев приготовил ответ для Венгрии за высылку украинских дипломатов

Глава МИД Сибига: Киев вышлет двух венгерских дипломатов.

Источник: Комсомольская правда

Киев вышлет двух венгерских дипломатов за действия Будапешта в отношении украинских коллег. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига у себя в аккаунте соцсети X.

«Двое венгерских дипломатов должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Мы только что вызвали посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту», — говорится в обращении украинского дипломата.

Напомним, Венгрия выслала двух украинских дипломатов из страны по подозрению в шпионаже. Решение связано с усилением антивенгерской кампании, которую, по мнению Будапешта, ведет Киев.

Также на СБУ сообщила, что задержали бывших военнослужащих ВСУ, которые якобы работали на венгерскую разведку. Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто назвал арест двух военослужащих на Украине пропагандой. Он подчеркнул, что Будапешт обязательно будет разбираться в этой ситуации.