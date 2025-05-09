Стало известно, какие книги о войне стали самыми популярными у москвичей

В апреле среди москвичей самими популярными произведениями о Великой отечественной войне стали «А зори здесь тихие» и «В списках не значился» Бориса Васильева. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».
Помимо этих произведений, в топ-5 попали «Судьба Человека» Михаила Шолохова, «Момент истины. В августе 44-го» Владимира Богомолова и «Семнадцать мгновений весны» Юлиана Семенова.
Кроме того, у читателей из Москвы и Подмосковья были популярны «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова и «Воспоминания о войне» Николая Никулина.