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Стало известно, какие книги о войне стали самыми популярными у москвичей

Самыми читаемыми книгами стали два произведения Бориса Васильева.

Источник: Аргументы и факты

В апреле среди москвичей самими популярными произведениями о Великой отечественной войне стали «А зори здесь тихие» и «В списках не значился» Бориса Васильева. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».

Помимо этих произведений, в топ-5 попали «Судьба Человека» Михаила Шолохова, «Момент истины. В августе 44-го» Владимира Богомолова и «Семнадцать мгновений весны» Юлиана Семенова.

Кроме того, у читателей из Москвы и Подмосковья были популярны «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова и «Воспоминания о войне» Николая Никулина.