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Актер Павел Деревянко посетил Таганрог в День Победы

9 мая актер Павел Деревянко записал несколько видеороликов в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Актер Павел Деревянко опубликовал в соцсетях видео из Таганрога. В День Победы с мамой и братом он побывал на старом городском кладбище, где находится могила дедушки-ветерана.

— Всех с праздником Великой Победы. Мы сегодня пришли на старое кладбище в Таганроге к нашим. Деревянко Павел Макарович, в честь него меня назвали, — рассказал Павел Деревянко.

Также актер показал своим подписчикам Каменную лестницу и снял видео на набережной Таганрогского залива.

Напомним, актер Павел Деревянко родом из Таганрога. За годы своей творческой деятельности он сыграл внушительное количество ролей в театре и кино, его работы были отмечены премиями «Золотой орел», «Кинотавр» и «Белый слон».

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