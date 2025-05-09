Экс-заместитель министра топлива и энергетики Кочнев поздравил Россию с Днем Победы стихотворением. Видео

«День Победы! Что же это значит? Этот праздник нам в самосознании. Ведь России не было бы иначе. Преступлениям нет оправдания. Все что пережитое народом. С памятью без времени хранится. Только все острее год от года этого не может повториться. Нам сейчас урок хороший дали, чтобы понять коварство их смогли. Ведь его цинично подобрали. С братьями войну преподнесли. Защищаем ценности России. Русский защищается Донбасс. Темное все снова ополчилось. И Европа снова против нас. Снова танки с черными крестами в Курсе попытались повторить. Только зря пощелкали зубами. Россиян не стоило дразнить. И победа будет как награда. И сейчас, как много лет назад, мы пройдем торжественным парадом за своих воюющих ребят», — рассказал Кочнев.