Гость Парада Победы рассказал о трогательном моменте с участием бойцов СВО. Видео

«Когда пошли колонны участников СВО — все встали, зааплодировали. Это на самом деле очень показательно. Это действительно свидетельство не только уважения, но и признания героизма и традиции героизма российских, советских солдат… Это очень важный поток исторического сознания, патриотизма и ответственного поведения к своей родине и к ее историческому наследию», — рассказал Шохин.