Гость Парада Победы рассказал о трогательном моменте с участием бойцов СВО. Видео

Колонны солдат СВО прошли по Красной площади (фото из архива).
На Параде Победы в Москве царила особая атмосфера во время прохождения колонн участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из гостей мероприятия, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, самым трогательным моментом стало появление на Красной площади бойцов СВО.
«Когда пошли колонны участников СВО — все встали, зааплодировали. Это на самом деле очень показательно. Это действительно свидетельство не только уважения, но и признания героизма и традиции героизма российских, советских солдат… Это очень важный поток исторического сознания, патриотизма и ответственного поведения к своей родине и к ее историческому наследию», — рассказал Шохин.
На Красной площади в Москве 9 мая прошел Парад Победы, который собрал многотысячную аудиторию. Мероприятие вызвало значительный интерес среди жителей и гостей столицы, пришедших почтить память участников Великой Отечественной войны. Во время торжественного шествия зрители тепло встречали военнослужащих, проходивших по площади, а также наблюдали демонстрацию современной военной техники. Участники парада активно фотографировались на фоне празднично оформленной площади и делились впечатлениями с родными и друзьями. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.