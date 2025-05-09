Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе власти разрешили нарушить запрет Зеленского и возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу

Одесситы усыпали цветами памятник Неизвестному матросу.

Источник: Комсомольская правда

Жители Одессы усыпали памятник Неизвестному матросу цветами. Власти города разрешили нарушить запрет главы киевского режима Владимира Зеленского и возложить цветы к монументу. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Но одесситам пришлось предъявлять документы, чтобы возложить цветы к памятнику. Полиция и Нацгвардия дежурила у монумента и разворачивала всех, кто хотел почтить память воина, не имея при себе паспорта.

«Желающие возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу в Одессе 9 мая смогли это сделать только при предъявлении документов», — говорится в украинском издании. Несмотря на жесткие ограничения, вскоре весь памятник Неизвестному матросу был усеян цветами.

Ранее KP.RU сообщил, что в Киеве задержали пожилую женщину, которая хотела возложить цветы к памятнику в парке Славы в Киеве в День Победы.