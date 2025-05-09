Жители Одессы усыпали памятник Неизвестному матросу цветами. Власти города разрешили нарушить запрет главы киевского режима Владимира Зеленского и возложить цветы к монументу. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Но одесситам пришлось предъявлять документы, чтобы возложить цветы к памятнику. Полиция и Нацгвардия дежурила у монумента и разворачивала всех, кто хотел почтить память воина, не имея при себе паспорта.
«Желающие возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу в Одессе 9 мая смогли это сделать только при предъявлении документов», — говорится в украинском издании. Несмотря на жесткие ограничения, вскоре весь памятник Неизвестному матросу был усеян цветами.
Ранее KP.RU сообщил, что в Киеве задержали пожилую женщину, которая хотела возложить цветы к памятнику в парке Славы в Киеве в День Победы.