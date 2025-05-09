Двух генералов уволили после критики властей во Франции

Министерство обороны Франции уволило с военной службы бригадных генералов Андре Кусту и Поля Пеллизарри, которые ранее критиковали власти за нарушение обязательств по соблюдению нейтралитета и сдержанности в публичных заявлениях. Об этом сообщило агентство AFP.
— Два бывших генерала… были уволены за «несоблюдение обязательства в проявлении сдержанности», — говорится в материале.
Кусту входил в группу из 20 генералов, подписавших обращение, опубликованное в издании Valeurs actuelles 21 апреля 2021 года, в годовщину «путча генералов» против политики Шарля де Голля. В этом документе военные осудили «распад» страны, «ненависть между общинами», подогреваемую «определенным антирасизмом», а также «исламизм и пригородные орды». Генералы выразили готовность поддержать политиков, стремящихся к сохранению нации, заявив, что продолжение «распущенности» потребует «вмешательства товарищей по службе».
Пеллизарри в апреле 2024 года подал иск к премьер-министру Франции на тот момент Габриэлю Атталю, министру обороны Себастьяну Лекорню и главе МИД на тот момент Стефану Сежурне. Генерал раскритиковал правительство за передачу Украине военной техники из запасов французской армии. Суд отклонил его жалобу, указав, что ее рассмотрение относится к компетенции прокуратуры.
По словам Пеллизарри, увольнение является «незаконной репрессивной мерой, связанной с его жалобой», сообщает агентство.
В начале апреля произошло еще одно необычное увольнение. Представитель США в Североатлантическом альянсе Шошанна Чатфилд была отстранена от должности из-за отказа повесить в офисе портреты президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и министра обороны страны Пита Хегсета.