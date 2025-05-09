Двух генералов уволили после критики властей во Франции

Кусту входил в группу из 20 генералов, подписавших обращение, опубликованное в издании Valeurs actuelles 21 апреля 2021 года, в годовщину «путча генералов» против политики Шарля де Голля. В этом документе военные осудили «распад» страны, «ненависть между общинами», подогреваемую «определенным антирасизмом», а также «исламизм и пригородные орды». Генералы выразили готовность поддержать политиков, стремящихся к сохранению нации, заявив, что продолжение «распущенности» потребует «вмешательства товарищей по службе».