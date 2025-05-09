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День Победы в Челябинске завершился праздничным салютом

В Челябинске празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершилось салютом. Челябинское небо расцвело яркими красками праздничного фейерверка. Лучшие моменты — в фоторепортаже «Пчелы».

Источник: Pchela.News

Многие челябинцы пришли на набережную реки Миасс, чтобы насладиться праздничным салютом. Однако запуск фейерверка задержали по техническим причинам.

Челябинцам пришлось ждать салюта почти 50 минут.

Пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее решить все технические вопросы.

сообщили в пресс-службе администрации города

Фейерверк продлился меньше запланированного времени.

Через почти 50 минут после запланированного времени прозвучали первые залпы салюта и небо окрасилось в яркие цвета.

В Челябинске сегодня праздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В городе прошёл Парад Победы. После этого тысячи челябинцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка», которое проводилось в очном формате впервые с 2022 года. Праздничные мероприятия посетили корреспонденты «Пчелы». Они смешались с толпой и узнали истории участников тех непростых лет, а также запечатлели самые яркие моменты.