День Победы в Челябинске завершился праздничным салютом

Многие челябинцы пришли на набережную реки Миасс, чтобы насладиться праздничным салютом. Однако запуск фейерверка задержали по техническим причинам.
Челябинцам пришлось ждать салюта почти 50 минут.
Пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее решить все технические вопросы.
Фейерверк продлился меньше запланированного времени.
Через почти 50 минут после запланированного времени прозвучали первые залпы салюта и небо окрасилось в яркие цвета.
В Челябинске сегодня праздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В городе прошёл Парад Победы. После этого тысячи челябинцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка», которое проводилось в очном формате впервые с 2022 года. Праздничные мероприятия посетили корреспонденты «Пчелы». Они смешались с толпой и узнали истории участников тех непростых лет, а также запечатлели самые яркие моменты.