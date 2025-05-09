ЦРУ рассекретило отчет: могли ли советские солдаты погибнуть от атаки НЛО

Центральное разведывательное управление США рассекретило отчет, в котором сообщается о гибели советских солдат в ходе атаки неопознанного летающего объекта в 1980-х. «Вечерняя Москва» вместе с геологом и краеведом Николаем Новгородовым разобралась, может ли это быть правдой.
После распада Советского Союза американские спецслужбы получили множество документов Комитета государственной безопасности. Согласно рассекреченному докладу ЦРУ от 1993 года, в архивах КГБ содержались материалы об инциденте, произошедшем летом 1982 года в районе поселка Кожевниково Томской области. Источником информации указаны публикации украинских СМИ. Например, статья «Космическая месть» в газете «Тернополь Вечерний».
250-страничный файл, попавший к сотрудникам ЦРУ, содержит множество документальных фотографий, рисунков и свидетельства реальных участников событий. Согласно газетным материалам, в небе был замечен неопознанный летающий объект, который сбили ракетой класса «земля — воздух». НЛО упал, и из него вышли пять низкорослых гуманоидов с большими головами и черными глазами. В показаниях двух солдат, оставшихся в живых, говорится, что, освободившись от обломков, инопланетяне приблизились друг к другу, а затем слились в единый объект, который приобрел сферическую форму. Он начал резко гудеть, шипеть и стал ослепительно белым. Через несколько секунд сфера стала больше и взорвалась, вспыхнув ярким светом. В этот момент 23 солдата, наблюдающих за явлением, превратились в каменные столбы. Выжили только двое, которые стояли в тени и были менее подвержены воздействию взрыва. В отчете говорится, что останки НЛО и окаменевшие солдаты были перевезены в секретное научно-исследовательское учреждение под Москвой. Там предположили, что неизвестный до сих пор землянам источник энергии мгновенно изменил структуру живых организмов, превратив их в вещество, молекулярный состав которого ничем не отличается от известняка. Николай Новгородов отнесся к рассекреченному документу скептически.
— В официальных архивах Минобороны СССР и России нет никаких записей о пропаже 23 военнослужащих в этом районе, — рассказал ученый. — Но в Сибири действительно встречаются природные скальные образования, напоминающие человеческие фигуры. Например, Красноярские столбы. Возможно, кто-то из местных жителей, увидев такие камни, связал их с пришельцами, породив легенду.
Подобные истории возникали в разных регионах. Как это часто бывает с легендами, реальные события и предметы (военные учения, необычные скалы) могли смешаться с мистическими мотивами. Такие истории, отметил Новгородов, демонстрируют, как люди пытаются объяснить разные тайны.
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Краевед добавил, что в 1970—1980-е годы в СССР был всплеск интереса к НЛО. А еще в советское время на территории Сибири часто проходили военные учения. Экспериментальную технику, которую использовали во время них, незнающие люди легко могли принять за аппараты пришельцев.
Официальная позиция российских властей по поводу «инцидента с окаменением» остается скептической. Министерство обороны России никогда официально не признавало достоверность этой истории, классифицируя ее как «элемент информационной войны периода холодной войны».
Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов:
— Маловероятна правдоподобность такой истории, поскольку наука не подтверждает существование инопланетян, а техника не может их обнаружить. Также мы видим серьезные трансформации и совпадение национальных интересов России и США. Поэтому сейчас подбрасывается информация о взаимодействии этих стран в прошлом.
Также ЦРУ в секретных файлах сообщило о двух базах инопланетян на Земле. Кроме того, было описано три типа предполагаемых «внеземных существ».