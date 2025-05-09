ЦРУ рассекретило отчет: могли ли советские солдаты погибнуть от атаки НЛО

250-страничный файл, попавший к сотрудникам ЦРУ, содержит множество документальных фотографий, рисунков и свидетельства реальных участников событий. Согласно газетным материалам, в небе был замечен неопознанный летающий объект, который сбили ракетой класса «земля — воздух». НЛО упал, и из него вышли пять низкорослых гуманоидов с большими головами и черными глазами. В показаниях двух солдат, оставшихся в живых, говорится, что, освободившись от обломков, инопланетяне приблизились друг к другу, а затем слились в единый объект, который приобрел сферическую форму. Он начал резко гудеть, шипеть и стал ослепительно белым. Через несколько секунд сфера стала больше и взорвалась, вспыхнув ярким светом. В этот момент 23 солдата, наблюдающих за явлением, превратились в каменные столбы. Выжили только двое, которые стояли в тени и были менее подвержены воздействию взрыва. В отчете говорится, что останки НЛО и окаменевшие солдаты были перевезены в секретное научно-исследовательское учреждение под Москвой. Там предположили, что неизвестный до сих пор землянам источник энергии мгновенно изменил структуру живых организмов, превратив их в вещество, молекулярный состав которого ничем не отличается от известняка. Николай Новгородов отнесся к рассекреченному документу скептически.