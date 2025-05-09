Жители Одессы в День Победы усыпали цветами памятник Неизвестному матросу

В тот же день в Киеве была задержана пенсионерка, которая пыталась возложить цветы в честь Дня Победы. Украинские полицейские отреагировали на то, что пожилая женщина включила песню «День Победы», а также пришла в головном уборе с советской звездой. В Сети появились кадры задержания.