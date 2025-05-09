Жители Одессы в День Победы усыпали цветами памятник Неизвестному матросу

Множество одесситов 9 мая посетили памятник Неизвестному матросу, чтобы возложить цветы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в украинских СМИ.
Памятник был окружен сотрудниками полиции и нацгвардии, которые пропускали людей только после проверки документов и не позволяли подходить к монументу тем, кто не взял с собой паспорт.
К обеду подножие памятника уже было покрыто густым слоем цветов, передает информацию от украинских СМИ РИА Новости.
Несмотря на указ украинского президента Владимира Зеленского о переименовании праздника в День Европы, утром в пятницу, 9 мая, самым популярным запросом в украинском сегменте Google стал День Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
В тот же день в Киеве была задержана пенсионерка, которая пыталась возложить цветы в честь Дня Победы. Украинские полицейские отреагировали на то, что пожилая женщина включила песню «День Победы», а также пришла в головном уборе с советской звездой. В Сети появились кадры задержания.
Инциденты в контексте Дня Победы происходят и среди властей. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая подала на своего коллегу Максима Бужанского заявление в Службу безопасности страны (СБУ) за поздравление депутата с Днем Победы. В частности, Безуглая начала проверку в отношении депутата от «Слуги народа» после того, как он поздравил украинцев, употребив термин «Великая Отечественная».