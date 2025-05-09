Москалькова поведала об истории любви своих родителей на фронте. Видео

Москалькова рассказала об удивительной истории любви своих родителей.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поделилась личной историей о том, как ее родители познакомились, полюбили друг друга на фронте и поженились во время Великой Отечественной войны. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU.
«У меня папа — десантник, прошел всю Великую Отечественную войну… Мама тоже была призвана в ряды вооруженных сил советской армии. В 1943 году в 18 лет они познакомились на фронте, полюбили друг друга, в 1944 году поженились, в 1945 родился мой старший брат», — рассказала Москалькова.
По словам политика, несмотря на трудности военного времени, родители не побоялись создать семью. Москалькова также отметила, что ее родители прошли через все испытания войны вместе и сохранили верность друг другу даже после смерти отца.
«Любовь снимает все преграды, ничего не может стоять на пути любящих людей… Папа, к сожалению, в 1966 году умер… Мама больше не выходила замуж и всегда хранила верность отцу», — подчеркнула омбудсмен.
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