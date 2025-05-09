Москалькова поведала об истории любви своих родителей на фронте. Видео

Ранее гость Парада Победы в Москве Александр сообщил URA.RU, что во время прохождения колонн участников СВО на Украине на Красной площади наблюдалась особая атмосфера. По словам Александра, когда начали проходить колонны бойцов СВО, все присутствующие поднялись и аплодировали. Это очень символично и говорит не только об уважении, но и о признании подвига, а также преемственности героических традиций российских и советских солдат, отметил гость Парада.