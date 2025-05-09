Украинская теннисистка Костюк пожала руку сменившей гражданство Касаткиной

Сейчас Дарье Касаткиной 28 лет. Она занимает 15-е место в мировом рейтинге и была второй ракеткой России. На счету спортсменки восемь титулов WTA. В марте 2025 года Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на автралийское.