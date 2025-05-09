Украинская теннисистка Костюк пожала руку сменившей гражданство Касаткиной

Украинская теннисистка Марта Костюк пожала руку экс-представительнице РФ Дарье Касаткиной, которая сейчас выступает за Австралию, это произошло после матча на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет ТАСС.
Встреча теннисисток состоялась в Риме. Марта Костюк обыграла Дарью Касаткину со счетом 6:4, 6:2 и вышла в третий круг, где сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес.
Сейчас Дарье Касаткиной 28 лет. Она занимает 15-е место в мировом рейтинге и была второй ракеткой России. На счету спортсменки восемь титулов WTA. В марте 2025 года Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на автралийское.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от рукопожатия с россиянкой Миррой Андреевой после проигрыша.