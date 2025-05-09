Количество девушек, пользующихся велопрокатом в Москве, увеличилось

Доля девушек, которые пользуются услугами велопроката в Москве увеличилась на 10%. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Доля представительниц прекрасного пола среди пользователей сервиса велопроката достигла 35%.
Отметим, что электровелосипеды оснащены всех необходимым для того, чтобы поездки были комфортными и безопасными. Кроме того, ранее стало известно о том, что на них появились номера государственного образца.