Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество девушек, пользующихся велопрокатом в Москве, увеличилось

Доля представительниц прекрасного пола среди пользователей сервиса велопроката достигла 35%.

Источник: Аргументы и факты

Доля девушек, которые пользуются услугами велопроката в Москве увеличилась на 10%. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Доля представительниц прекрасного пола среди пользователей сервиса велопроката достигла 35%.

Отметим, что электровелосипеды оснащены всех необходимым для того, чтобы поездки были комфортными и безопасными. Кроме того, ранее стало известно о том, что на них появились номера государственного образца.