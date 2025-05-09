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Грозовой ливень с градом накрыл Ростов-на-Дону вечером 9 мая

Непогода обрушилась на Ростов, но не омрачила праздничное настроение.

Источник: Комсомольская правда

Сильный ливень с грозой и градом накрыл Ростов-на-Дону вечером 9 мая. Об этом сообщают очевидцы из разных районов города.

Спасаться от непогоды ростовчанам и гостям города пришлось в центре, на левом берегу Дона, на Северном и в районе РИИЖТа. В том числе, под дождь попали ростовчане, которые ожидали салют, запланированный на 22 часа.

Погода внесла свои коррективы, но не омрачила праздничное настроение. Некоторые заранее взяли с собой зонты, а другие успели укрыться от дождя под навесами и в машинах.

Напомним, ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Сегодня, до конца суток, а также 10 мая сохранится вероятность грозовых ливней. Также ожидается усиление ветра до 20−22 м/с. В донской столице в связи с этим ввели режим повышенной готовности.

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