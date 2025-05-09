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День Победы в Москве завершился красочным праздничным салютом

Праздничный салют в честь Дня Победы традиционно начнется в 22:00.

Источник: Комсомольская правда

9 мая 2025 года отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этот день отовсюду звучат песни военных лет, чествуют ветеранов, смотрят парад Победы и участвуют в акции «Бессмертный полк».

Во многих городах России этот праздничный день завершится салютом, но самый красочный будет в Москве. Традиционно яркие залпы прогремят в небе столицы в 22:00 по московскому времени.

Смотрите видеотрансляцию салюта.

Обычно салют продолжается около десяти минут, но в честь круглой даты его хронометраж может быть увеличен. Чтобы занять лучшие места для обзора, москвичи начали приходить на смотровые площадки заранее — за час-полтора до начала салюта.

Яркие залпы прогремели в небе столицы в 22:00 по московскому времени. Мария Ворнакова.

О том, что праздничный салют состоится в Москве в День Победы, стало известно еще 24 апреля 2025 года. Именно тогда было подписано распоряжение Правительства РФ по этому вопросу.

Ранее KP.RU вел прямую трансляцию празднования 9 мая в России, где показал самые яркие моменты со всей страны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

Москвичи несут по улицам портреты родственников-героев: Бессмертный полк в сердцах людей.