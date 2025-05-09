Посольство США в Киеве сообщило об угрозе массированной воздушной атаки

7 мая появилась информация о том, что президент России Владимир Путин якобы отдал поручение Министерству обороны, в рамках которого необходимо выбрать цели в Киеве для осуществления ударов ракетным комплексом «Орешник». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя подобные сообщения, заявил, что ему нечего сказать, поскольку позиция Москвы относительно перемирия «хорошо известна» и в ней нет «никаких новых элементов».