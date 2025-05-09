Неизвестные срезали ленты на венках от России и Беларуси, возложенных в Дахау

В ходе мероприятий были возложены венки в память о советских военнопленных, которые были расстреляны в 1941—1942 годах, и о красноармейцах, погибших в 1944 году. Однако практически сразу после церемонии траурные ленты на венках от РФ и Беларуси пропали. В посольстве России выразили обеспокоенность происходящим.