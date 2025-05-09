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Неизвестные срезали ленты на венках от России и Беларуси, возложенных в Дахау

В траурных мероприятиях на территории бывшего концлагеря принимали участие дипломаты из России и Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Неизвестные срезали ленты с венков, которые возложили российские и белорусские дипломаты в Германии. Траурные мероприятия проходили на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» вблизи бывшего концентрационного лагеря Дахау на юге Германии. Об этом рассказали в российском посольстве в ФРГ.

6 мая на территории мемориального комплекса, посвящённого памяти жертв концлагеря Дахау, прошли траурные мероприятия. В них приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, генеральный консул РФ в Бонне Олег Красницкий, а также представители генерального консульства Белоруссии в Мюнхене.

В ходе мероприятий были возложены венки в память о советских военнопленных, которые были расстреляны в 1941—1942 годах, и о красноармейцах, погибших в 1944 году. Однако практически сразу после церемонии траурные ленты на венках от РФ и Беларуси пропали. В посольстве России выразили обеспокоенность происходящим.

Ранее KP.RU сообщил, что во время проведения акции «Бессмертный полк» в Израиле одного проукраинского активиста столкнули в фонтан. Мужчина вклинился в мирное шествие и стал провоцировать людей, выкрикивая украинские лозунги. Неравнодушные отправили его «охладиться» в городской фонтан.