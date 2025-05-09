Более полумиллиона человек посетили Южный речной вокзал за два года

Южный речной вокзал посетили более 560 человек за два года с момента его реконструкции — 28 апреля 2023 года. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В ведомстве отметили, что в 2025 году количество гостей увеличилось на 50% по сравнению с 2024-м.
Напомним, что Южный речной вокзал — это не просто транспортный объект, но и точка притяжения москвичей и жителей столицы. Здесь проводятся различные мероприятия.