Более полумиллиона человек посетили Южный речной вокзал за два года

Южный речной вокзал посетили более 560 человек за два года с момента его реконструкции — 28 апреля 2023 года. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.