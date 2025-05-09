Пристанище духов: правда ли на дне Телецкого озера скрывается «лес мертвецов»

При изучении дна Телецкого озера на Алтае ученые обнаружили «лес мертвецов». В легендах говорится, что войска Чингисхана не смогли пересечь водную гладь и затонули там вместе с доспехами. При этом температура воды в этом месте не дала останкам разложиться, и теперь по ночам они всплывают на поверхность. «Вечерняя Москва» обсудила с калмыцкой шаманкой Еленой Батыр, действительно ли в озере скрывается от человеческих глаз настоящий «лес мертвецов».