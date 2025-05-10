Музей Победы посетили около 150 тыс. человек 9 мая

«В этом году впервые весь день проходили бесплатные экскурсии по трем грандиозным экспозициям — “Подвиг Народа”, “Битва за Москву. Первая Победа” и новому музейному пространству “Путь к Победе”. 9 Мая в музее на Поклонной горе прошло рекордное количество экскурсий — более 300 за один день», — говорится в сообщении.
В залах Музея Победы посетители могли следить за прямой трансляцией парада Победы на Красной площади и фильмами V Международного фестиваля Правильного кино, а также оценить концерты, посвященные этой знаменательной дате. В течение дня на различных сценах выступили более 550 артистов — от школьников до профессионалов. В Зале полководцев звучали литературные и музыкальные произведения о войне в исполнении артистов Театра Олега Табакова. Активисты школьных музеев Москвы организовали фестиваль «Память сердца. Великая Победа» и представили спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно живые», а также музыкальные и поэтические номера.
Музей Победы представил открытые праздничные концерты у главного здания. Музыкальную программу подготовили артисты нескольких театров Москвы, а также исполнители и победители проектов «Голос», «Ну-ка, все вместе», «Главные детские песни» и всероссийского патриотического конкурса «Журавли Победы». Завершением дня стал концерт участников проекта «Дорога на Ялту», где артисты из Америки, Китая, Индии, Сербии, Франции, Греции и других стран исполнили песни «Темная ночь», «Катюша», «Эх, дороги!» и «В землянке».
В филиале на Поклонной горе — музее «Г. О. Р. А.» также прозвучали звучали стихи и песни о войне. В течение всего дня работали тематические фотозоны, выставка военных реликвий поискового объединения «Тризна» и «Стена памяти», подготовленная движением «Бессмертный полк России», где сотни посетителей разместили портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны.
Более 100 экскурсий, концертов, мастер-классов и киносеансов прошли также в филиалах Музея Победы — Музее Г. К. Жукова в Калужской области, а также в ржевском и красногорском филиалах.