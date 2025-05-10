Музей Победы посетили около 150 тыс. человек 9 мая

В залах Музея Победы посетители могли следить за прямой трансляцией парада Победы на Красной площади и фильмами V Международного фестиваля Правильного кино, а также оценить концерты, посвященные этой знаменательной дате. В течение дня на различных сценах выступили более 550 артистов — от школьников до профессионалов. В Зале полководцев звучали литературные и музыкальные произведения о войне в исполнении артистов Театра Олега Табакова. Активисты школьных музеев Москвы организовали фестиваль «Память сердца. Великая Победа» и представили спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно живые», а также музыкальные и поэтические номера.