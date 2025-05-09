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Санкт-Петербург завершил 9 Мая красочным салютом

Артиллерийский салют отгремел в Санкт-Петербурге вечером 9 мая. За красочными залпами, запущенными с Петропавловской крепости, наблюдали жители и гости Северной столицы.

Под торжественную музыку небо Петербурга озарили яркие огни салюта. Местные жители и гости города скандировали «Ура!», запрокинув головы. В общей сложности все длилось около десяти минут. В толпе можно было заметить людей со слезами на глазах.

День Победы в Петербурге был насыщенным на праздничные мероприятия. Парад Победы, проезд ретро-техники по Невскому проспекту и шествие «Бессмертного полка» — вот лишь малая часть городских событий по случаю 80-летия Победы.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что к акции «Бессмертный полк», которая была проведена в Петербурге после двухлетнего перерыва, присоединились 1,1 млн человек.