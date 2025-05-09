Выходили из машин и кричали «Ура!»: салют Победы прогремел в Волгограде

По информации корреспондентов, зрителями салюта стали и пешеходы, и водители автомобилей. Многие, когда раздались первые залпы, останавливались на дороге и, наблюдая за яркими всполохами огней над Волгой, присоединялись к остальным и кричали «Ура!». По признанию волгоградцев, сегодняшний салют войдет в историю как один из самых масштабных.