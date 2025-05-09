Штормовое предупреждение объявлено из-за заморозков по всей Беларуси и в Минске 10 мая

Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Беларуси и Минске на 10 мая, передает портал pogoda.by.
По данным синоптиков, в ночное время 10 мая на большей территории Беларуси будут заморозки от 0 до −3 градусов. В Минске, а также окрестностях города прогнозируется от 0 до −2 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а в дневное время на большей части территории пройдут кратковременные дожди.
Синоптики прогнозируют в отдельных районах страны грозы. Ветер окажется северным, а в момент гроз порывистый. Днем температура воздуха составит от +8 до +14 градусов.
Кстати, Синоптики сказали, когда в Беларуси потеплеет в мае 2025: «До 25 мая тепла ждать не стоит».
Тем временем ГАИ предупредила о новой синей разметке на дорогах в Минске.
Ранее Мингорисполком сказал о блокировке 1460 пользователей самокатов и велосипедов.