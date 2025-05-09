Штормовое предупреждение объявлено из-за заморозков по всей Беларуси и в Минске 10 мая

По данным синоптиков, в ночное время 10 мая на большей территории Беларуси будут заморозки от 0 до −3 градусов. В Минске, а также окрестностях города прогнозируется от 0 до −2 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а в дневное время на большей части территории пройдут кратковременные дожди.