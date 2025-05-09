Толпа исполнила песню на стихи Марии Захаровой в центре Вены

В центре австрийской столицы Вены люди, отмечающие День Победы, включили песню «Верните память», написанную на стихи официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Об этом в пятницу, 9 мая, дипломат рассказала в своем Telegram-канале.