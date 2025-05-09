В Самаре прошел артиллерийский салют в честь Дня Победы

САМАРА, 9 мая. /ТАСС/. Артиллеристы Центрального военного округа устроили салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, выпустив 30 залпов из 122 гаубиц с акватории Волги, одновременно на центральной площади в Самаре состоялся фейерверк. Красочная кульминация праздничной программы 9 Мая длилась 10 минут, передает корреспондент ТАСС.
Артиллерийский салют озарил вечернее небо над акваторией Волги в Самаре, а на центральной площади имени Куйбышева запустили красочный фейерверк. Действо продолжалось 10 минут под радостные возгласы и аплодисменты тысяч горожан. Праздничные залпы сопровождала знаменитая песня «День Победы».
«В небо над городом [Самарой] было произведено 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30, ознаменовавших собой минуты торжественного молчания и национальной гордости. Артиллерийскую часть салюта сопровождал зрелищный фейерверк — более 330 залпов пиротехнических изделий “Вега” и “Ассоль”, запущенных из салютных установок 2А85, смонтированных на базе автомобилей “Камаз”. К обеспечению мероприятия были привлечены более 30 военнослужащих и около 10 единиц военной техники», — пояснили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.
Перед салютом на центральной площади Самары состоялся приуроченный ко Дню Победы концерт. Выступили творческие коллективы Самарской области, заслуженный артист РФ Сергей Войтенко, народная артистка РФ Лариса Долина и группа «Чайф». В завершение концерта состоялось вокально-хореографическое массовое действие, участие в котором одновременно приняли более 400 артистов. В его основе — песня «Что же такое мы», которую исполнял Иосиф Кобзон на стихи Роберта Рождественского.