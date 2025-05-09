В Самаре прошел артиллерийский салют в честь Дня Победы

«В небо над городом [Самарой] было произведено 30 залпов из 122-мм гаубиц Д-30, ознаменовавших собой минуты торжественного молчания и национальной гордости. Артиллерийскую часть салюта сопровождал зрелищный фейерверк — более 330 залпов пиротехнических изделий “Вега” и “Ассоль”, запущенных из салютных установок 2А85, смонтированных на базе автомобилей “Камаз”. К обеспечению мероприятия были привлечены более 30 военнослужащих и около 10 единиц военной техники», — пояснили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.