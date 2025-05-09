В Ростове-на-Дону прошел салют в честь 9 мая

Празднование Дня Победы началось в Ростове-на-Дону с парада на Театральной площади. С момента начала проведения специальной военной операции парад Победы в Ростове-на-Дону проходил без зрителей, в 2025 году властями было принято решение о проведении мероприятий в присутствии зрителей. Празднование посетили тысячи жителей и гостей города. Впервые в составе механизированной колонны на параде в Ростове-на-Дону приняла участие боевая машина поддержки танков «Терминатор».