В Ростове-на-Дону прошел салют в честь 9 мая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая. /ТАСС/. Празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ростовской области завершилось салютом в Ростове-на-Дону, передает корреспондент ТАСС.
Салют продлился около 10 минут. Жители и гости города наблюдали за ним с набережной, Ворошиловского моста, смотровых площадок и Театральной площади. Зрителям не помешал даже ливень с грозой.
Празднование Дня Победы началось в Ростове-на-Дону с парада на Театральной площади. С момента начала проведения специальной военной операции парад Победы в Ростове-на-Дону проходил без зрителей, в 2025 году властями было принято решение о проведении мероприятий в присутствии зрителей. Празднование посетили тысячи жителей и гостей города. Впервые в составе механизированной колонны на параде в Ростове-на-Дону приняла участие боевая машина поддержки танков «Терминатор».
С начала декабря 2023 года в Ростовской области ограничили использование пиротехники. В настоящее время в регионе также действует режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС. Ростовская область имеет административные границы с Донецкой и Луганской народными республиками. В Ростове-на-Дону расположен штаб Южного военного округа.