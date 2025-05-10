В Москве запустили более 10 тыс. фейерверков

«В ходе торжественного воинского ритуала гвардейцы-артиллеристы на протяжении 10 минут непрерывно производили залпы праздничного артиллерийского салюта из легендарных 76-мм ЗиС-3, а вечернее небо столицы украсило свыше 10 тысяч фейерверков различных типов и цветов», — сказали в министерстве.