YouTube заблокировал канал Арестовича* для украинской аудитории

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы бывшего советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича* и нескольких других активистов и журналистов, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом в пятницу, 9 мая, сообщили в центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.