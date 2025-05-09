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YouTube заблокировал канал Арестовича* для украинской аудитории

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы бывшего советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича* и нескольких других активистов и журналистов, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом в пятницу, 9 мая, сообщили в центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы бывшего советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича* и нескольких других активистов и журналистов, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом в пятницу, 9 мая, сообщили в центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

По данным платформы на 9 мая, у канала Арестовича* насчитывается более 1,89 миллиона подписчиков.

— YouTube заблокировал канал подсанкционного Алексея Арестовича* и других лиц, против которых ранее были введены санкции, — передает РИА Новости со ссылкой на публикацию ЦПД.

В ЦПД также отметили, что, помимо Арестовича*, были заблокированы YouTube-каналы украинского политолога Константина Бондаренко, украинского политика и лидера партии «Держава» Дмитрия Васильца, а также российской журналистки Анастасии Кашеваровой.

1 мая Зеленский ввел санкции в отношении Алексея Арестовича*. Ему запретили выводить средства за границу, распространять медиаконтент на территории Украины, участвовать в приватизации и аренде государственного имущества, а также аннулировали его лицензии, включая разрешения на пользование недрами.

В связи с этим сам Арестович* выразил мнение, что введение против него санкций украинским лидером связано с подготовкой украинских властей к предстоящим выборам.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.