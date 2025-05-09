Небо над Новороссийском озарил салют 9 мая

Новороссийск стал единственным городом на Кубани, где не только прошел парад, а еще прогремел салют в День Победы. Фейерверк запустили не на Западном моле. В этом году локацию для безопасности поменяли — залпы прозвучали на берегу Суджукской косы возле мемориала «Малая Земля».