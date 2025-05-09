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Небо над Новороссийском озарил салют 9 мая

Праздничный салют запустили в небе над Новороссийском.

Источник: Комсомольская правда

Новороссийск стал единственным городом на Кубани, где не только прошел парад, а еще прогремел салют в День Победы. Фейерверк запустили не на Западном моле. В этом году локацию для безопасности поменяли — залпы прозвучали на берегу Суджукской косы возле мемориала «Малая Земля».

Воинские части произвели 30 холостых залпов из орудий, после чего небо города озарили фейерверки. Аналогичные праздничные салюты состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и других городах военного присутствия.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске по главным улицам проехали 80 единиц ретро- и современной военной, а также специальной техники.