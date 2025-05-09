В Ростове-на-Дону состоялся салют в честь Дня Победы

— Прозвучало 30 залпов с интервалом в 30 секунд, задействовали больше 20 арторудий. Использовались гаубицы Д-30 и орудия ЗИС-3. При этом также применили около десяти пусковых фейерверочных комплексов 2А85 и 2А30, — сообщили в пресс-службе ЮВО.