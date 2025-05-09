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В Ростове-на-Дону состоялся салют в честь Дня Победы

Яркие краски озарили небо над Ростовом в День Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону состоялся салют в честь 80-летия Великой Победы. Военные сделали 30 холостых залпов из артиллерийских орудий, а также запустили фейерверк.

— Прозвучало 30 залпов с интервалом в 30 секунд, задействовали больше 20 арторудий. Использовались гаубицы Д-30 и орудия ЗИС-3. При этом также применили около десяти пусковых фейерверочных комплексов 2А85 и 2А30, — сообщили в пресс-службе ЮВО.

К слову, непогода, которая разразилась буквально перед салютом, не испортила впечатление. Жители и гости города с удовольствием и радостью полюбовались на яркие краски, озарившие небо.

Добавим, праздничные салюты сегодня также состоялись еще в трех городах юга России: в Новочеркасске, Волгограде и Владикавказе.

Напомним, утром 9 мая в донской столице состоялся Парад Победы, нем приняли участие около 3 тысяч человек, было задействовано свыше 60 единиц техники. Парадное шествие прошло со зрителями, среди которых также были ветераны.

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