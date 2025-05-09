В Германии неизвестные срезали ленты на венках РФ и Белоруссии

Как сообщили в посольстве РФ в Германии, 6 мая на территории мемориального комплекса состоялись траурные мероприятия. В них участвовали, в том числе посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул РФ в Бонне Олег Красницкий и представители генконсульства Белоруссии в Мюнхене.