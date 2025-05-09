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В Германии неизвестные срезали ленты на венках РФ и Белоруссии

К памятнику на территории «Хебертсхаузена», где убили тысячи советских военнопленных, возложили венки и цветы.

Источник: Аргументы и факты

В Германии неизвестные срезали ленты на венках России и Белоруссии, которые возложили к памятной плите на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен», расположенном около бывшего концлагеря Дахау, пишет ТАСС.

Как сообщили в посольстве РФ в Германии, 6 мая на территории мемориального комплекса состоялись траурные мероприятия. В них участвовали, в том числе посол России в ФРГ Сергей Нечаев, генконсул РФ в Бонне Олег Красницкий и представители генконсульства Белоруссии в Мюнхене.

К памятнику на территории «Хебертсхаузена», где убили тысячи советских военнопленных, возложили венки и цветы. Также там прошла заупокойная лития по погибшим. Однако впоследствии стало известно, что неизвестные срезали ленты на венках РФ и Белоруссии.

Как уточняет агентство РИА Новости, на фотографиях, предоставленных посольством, видно четыре венка. У них отсутствуют ленты цветов государственных флагов.

Ранее сообщалось, что в Москве патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.