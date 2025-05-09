Песков: Обсуждение 30-дневного перемирия невозможно без учета нюансов

Песков отметил, что, после того, как администрация американского лидера Дональда Трампа высказала идею о 30-тидневном перемирии в конфликте, Владимир Путин поддержал эту инициативу. Однако, подчеркнул пресс-секретарь, предложение американцев было воспринято «с оговоркой», так как вокруг идеи перемирия на данные момент имеется множество нюансов. И пока они не будут решены — говорить на представленную тему будет сложно.