Песков: Обсуждение 30-дневного перемирия невозможно без учета нюансов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение 30-дневгого перемирия между Москвой и Киевом невозможно без учета ряда существующих нюансов. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос ТАСС.
Песков отметил, что, после того, как администрация американского лидера Дональда Трампа высказала идею о 30-тидневном перемирии в конфликте, Владимир Путин поддержал эту инициативу. Однако, подчеркнул пресс-секретарь, предложение американцев было воспринято «с оговоркой», так как вокруг идеи перемирия на данные момент имеется множество нюансов. И пока они не будут решены — говорить на представленную тему будет сложно.
Накануне, как сообщал сайт KP.RU, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что обсуждаемое 30-тидневное перемирие между Россией и Украиной может вступить в силу уже на текущей неделе. Мерц также отметил, что его позицию поддержали в Польше, Франции, а также Англии.