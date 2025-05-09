Пережившая холокост немка Марго Фридлендер умерла в возрасте 103 лет

Одна из самых известных свидетелей холокоста в Германии, почетная гражданка Берлина Марго Фридлендер умерла на 104-м году жизни. Об этом сообщает телеканал NTV.
«Пережившая холокост Фридлендер скончалась в возрасте 103 года», — говорится в сообщении канала.
Фридлендер появилась на свет в 1921-м году в Берлине. Во время Второй мировой войны все члены ее семьи погибли в концентрационных лагерях, но ей удалось выжить.
После окончания войны Фридлендер переехала в США и вернулась в Берлин только в 2010-м году в возрасте 88 лет. Она стала известной благодаря своей автобиографии, а также прославилась как основательница благотворительного фонда.
Ранее сообщалось, что умерла советская актриса и телеведущая Екатерина Егорова. Она снималась в фильмах «Сын председателя», «Прошлогодняя кадриль», «Задача с тремя неизвестными».