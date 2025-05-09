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На набережной Ростова произошел конфликт, есть пострадавший

Полиция начала проверку после конфликта на набережной в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На набережной Ростова-на-Дону произошел конфликт, после которого одному человеку потребовалась медицинская помощь. Об этом вечером 9 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— В ходе патрулирования улиц в поле зрения попал конфликт, возникший между гражданами. Потасовку ликвидировали, пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи, — рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители опрашивают участников происшествия, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. Проводится проверка.

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