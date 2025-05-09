Путин поговорил с режиссером Стоуном в Кремле после празднования Дня Победы

Президент России Владимир Путин провел короткую беседу с американским режиссером Оливером Стоуном в Кремле по окончании торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Об этом стало известно в пятницу, 9 мая.
Стоун, присутствовавший на военном параде на Красной площади и торжественном приеме, стал одним из гостей, которых российский лидер лично провожал. Предыдущая встреча Путина и Стоуна состоялась 30 апреля на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.
Путин поблагодарил своих зарубежных коллег, приехавших в столицу России на парад. Он также отметил, что страна помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны.
Также российский лидер поздравил россиян с 80-летием Великой Победы и провел минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Накануне празднования в Москве начали собираться мировые лидеры со всего света. В среду, 7 мая, многие из них уже прибыли в российскую столицу, с некоторыми даже успел встретиться президент России Владимир Путин. О том, кто приехал в столицу для участия в праздничных мероприятиях, а кто все-таки не смог прибыть в РФ, — в материале «Вечерней Москвы».