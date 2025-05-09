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Индия приостановила работу 32 аэропортов

Аэропорты останутся закрытыми для гражданских рейсов до 15 мая.

Источник: Аргументы и факты

Индийские власти приостановили работу 32 аэропортов по всей стране до 15 мая, сообщает издание Times of India, ссылаясь на информацию от главного управления гражданской авиации.

Согласно опубликованным данным, указанные аэропорты останутся закрытыми для гражданских рейсов до 5:29 по местному времени (7:59 по московскому времени) 15 мая.

В пятницу телеканал NDTV сообщил о том, что в аэропорту города Сринагар, расположенного в индийском Кашмире, были замечены беспилотники, а также слышны звуки взрывов.

Ранее власти Индии дали разрешение командующему армией привлечь территориальные войска — добровольческие резервные формирования — для оказания помощи Вооруженным силам страны.