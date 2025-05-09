«Бессмертный полк» с рекордным числом участников прошел в Петербурге

— Бессмертный полк вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город, — цитирует Беглова РИА Новости.