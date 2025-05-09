«Бессмертный полк» с рекордным числом участников прошел в Петербурге

В Санкт-Петербурге в день 80-летия Великой Победы акция «Бессмертный полк» собрала 1,1 миллиона человек. Это первое очное мероприятие с 2022 года, и оно вновь объединило горожан, которые пронесли портреты своих родных — участников войны и защитников блокадного Ленинграда.
В шествии по Невскому проспекту приняли участие губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Беглов, который сам нес портреты своего отца и дяди — героев войны, отметил, что возвращение акции на улицы города стало важным событием, символизирующим единство поколений и память о героях.
— Бессмертный полк вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город, — цитирует Беглова РИА Новости.
Перед началом шествия губернатор приветствовал ветеранов, блокадников и участников специальной военной операции, которые возглавили колонну на ретроавтомобилях. В мероприятии также участвовали почетные граждане города и представители различных организаций. Головную часть колонны замыкали делегации всех 16 республик СССР, существовавших в 1945 году, что подчеркивает историческую значимость события.
Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве. В демонстрации участвовали более 10 тысяч военнослужащих. Президент РФ Владимир Путин ранее встретил глав государств, прибывших на парад Победы в столицу РФ. В этом году празднование посетили лидеры более 20 стран.