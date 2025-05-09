Вучич заявил о начале переговоров с Путиным о договоре по газоснабжению

«Мы сегодня открыли эти переговоры: Путин и я. Вскоре наши специалисты начнут готовить этот долгосрочный договор, но то, во что хочу верить, и это было моей просьбой, не могу сказать, что получил твёрдое обещание, но думаю, что так и будет, зная личные отношения между Путиным и мной и то, как это было ранее, что Сербия получит очень-очень хорошие и благоприятные условия для получения российского газа в предстоящие годы», — заявил Вучич.