Вучич заявил о начале переговоров с Путиным о договоре по газоснабжению

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были начаты переговоры о новом долгосрочном соглашении, касающемся газоснабжения страны.
Сербский лидер выразил надежду, что Белград получит благоприятные условия для поставок газа из РФ.
«Мы сегодня открыли эти переговоры: Путин и я. Вскоре наши специалисты начнут готовить этот долгосрочный договор, но то, во что хочу верить, и это было моей просьбой, не могу сказать, что получил твёрдое обещание, но думаю, что так и будет, зная личные отношения между Путиным и мной и то, как это было ранее, что Сербия получит очень-очень хорошие и благоприятные условия для получения российского газа в предстоящие годы», — заявил Вучич.
Заявление прозвучало в ходе выступления Вучича, он рассказал журналистам, что Российская Федерация обеспечивает 85 процентов потребления газа на территории Сербии.
Напомним, Вучич прибыл в российскую столицу в четверг. Находясь на Красной площади, он заявил, что народ Сербии не имеет права забывать героическое сопротивление фашизму и не должен допустить его возвращения.