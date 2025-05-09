В Индии приостановили работу сразу 32 аэропортов

В Индии сообщили о приостановке работы сразу 32 аэропортов на срок до 15 мая текущего года. Об этом пишет издание Times of India со ссылкой на информацию Главного управления гражданской авиации.
Так, 32 индийских аэропорта будут закрыты для приема и выпуска гражданских воздушных судов до 5:29 по местному времени (7:59 — по мск) 15 мая 2025 года.
Ранее в этот же день издание Reuters со ссылкой на местные источники сообщало, что в районе аэропорта Сринагара, расположенном в части Кашмира, которая находится под контролем Индии, прозвучало несколько взрывов. Отмечается, что перед инцидентом местные жители заметили в небе несколько летящих снарядов.
Сайт KP.RU подробно разбирал ситуацию, которая привела к конфликту между Индией и Пакистаном. Так, 22 апреля террористы расстреляли 26 человек в индийском регионе Джамму и Кашмир. В ответ на это, Индия 7 мая начала операцию «Синдур» и нанесла 24 ракетных удара по девяти точкам в Пакистане. Сообщается о не менее 70 нейтрализованных террористах.