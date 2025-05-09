В Индии приостановили работу сразу 32 аэропортов

Сайт KP.RU подробно разбирал ситуацию, которая привела к конфликту между Индией и Пакистаном. Так, 22 апреля террористы расстреляли 26 человек в индийском регионе Джамму и Кашмир. В ответ на это, Индия 7 мая начала операцию «Синдур» и нанесла 24 ракетных удара по девяти точкам в Пакистане. Сообщается о не менее 70 нейтрализованных террористах.