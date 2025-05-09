Отряд «хорошие мальчики»: служебные собаки впервые прошли в парадном строю на 9 Мая в Минске

На параде в День Победы в Минске в строю впервые прошли служебные собаки. Речь идет о собаках, которые служат в кинологическом центре белорусских Вооруженных сил. Таким образом в Белоруссии решили отдать дань уважения четвероногим друзьям человека, которые сражались бок о бок с советскими бойцами во время Великой Отечественной.