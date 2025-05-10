Зеленая среда. Неповторимый колорит древнего Китая и Северной Америки на вашем участке

Знания и понимание различных стилей ландшафтного дизайна позволит сделать верный выбор к вашему саду мечты. Который может стать станет ярким миром, полным красок и света благодаря советам нашего консультанта Татьяны Кучумовой.
Китайский стиль.
Честно говоря, этот стиль, что называется, в чистом виде встретить в наших местах сложно. Только однажды что-то такое наблюдала в Сочи, в дендрарии, да ещё один раз в Самарской области увидела дом, построенный по правилам фэн-шуй с соблюдением всех канонов.
Это сильно бросается в глаза. Пройдите по району санаториев и на 9−10 просеках, и вы увидите такое сразу же.
Цвета для китайского сада — сочетание жёлтого, красного, зелёного и коричневого оттенков. В саду отсутствует строгая симметрия и чёткие контуры.
Такой дизайн идеально подойдёт для сложных рельефов. Совершенно ровному участку придётся придать живописность путём устройства искусственных возвышенностей и холмов. Сам китайский стиль основывается на философии фэн-шуй и призван выразить покой, внутреннюю гармонию человека и единение с природой.
Дизайнеры при создании китайских садов нередко применяют метод деления территории на девять зон («багуа») согласно знаниям фэн-шуй о распределении энергий.
Всё, что создаётся, строится, высаживается или сооружается в таком саду, должно нести положительную энергетику ци, которую хозяин направляет нужным образом.
Характерной чертой китайского стиля является осевое планирование пространства и наличие правильных линий и углов в границах участка.
Важнейшая особенность — подчёркнутое обозначение центральной части сада, главной акцентной зоны.
Рельеф и архитектура гармонично сочетаются между собой, строения включают классические китайские мотивы. Камень активно применяется для оформления дорожек и водоёмов.
Дороги и тропинки китайского сада извиваются по всей территории замысловатыми линиями, заманивая посетителя глубже, удлиняя прогулочный маршрут и предоставляя больше возможностей наслаждаться красотой окружающего мира.
После каждого поворота дорожки непременно ждут приятные сюрпризы: вдруг перед вами возникнет яркий кустарник, оригинальная статуя или необычная композиция из камней.
Растительный мир также полон символов: можжевельник символизирует крепкое здоровье, а жёлтые цветы приносят жизненную силу.
Кроме традиционных сортов роз, пионов, нарциссов, сакуры и фруктовых деревьев можно высадить хвойные породы.
Колониальный стиль.
Следующий стиль для российских условий более адаптирован. Хотя, в своем классическом виде встречается редко. Тем не менее расскажу подробнее для вашего понимания.
Этот стиль появился благодаря взаимодействию европейских традиций садоводства и местных обычаев коренных народов при освоении территорий Северной Америки. Здесь ярко проявляется баланс практичности и красоты.
Центральным элементом становится веранда или открытая терраса. Пространство чётко делится на функциональные зоны, однако без излишней жёсткости. Садовые дорожки устраивают прямыми линиями, часто засыпанными древесной щепой или выложенными деревянным настилом либо каменной плиткой.
Здесь хорошо впишется топиарий в крупных горшках, деревянные заборы, простая садовая мебель вроде деревянных лавок или плетёных кресел. Дополнит картину маленький декоративный фонтан возле стены веранды.
И конечно, нельзя забыть кресла-качалки и гамаки! В цветочных клумбах сажают такие любимые русские сорта цветов, как пионы, флоксы, гортензии, нарциссы, гиацинты, лилии, бегонии, душистый табак и прочие традиционные растения.
Поскольку изначально колониальные сады служили главным образом хозяйственным целям, здесь обязательно присутствуют плодовые деревья, овощи и ягоды.
Также отведены места для лекарственных трав — шалфей, эхинацея, лимонник, майоран.
Среди декоративных элементов распространены декоративные лианы типа плюща или хмеля (учтите, хмель имеет острые шипы), предпочитаемые некоторыми дизайнерами ароматные сорта винограда.
Хорошим дополнением будут фигурки животных и ангелов, выполненные из натурального материала: дерева, камня, глины или гипса. Однако помните: важно соблюдать меру и избегать перегрузки деталями.
Белая деревянная скамья, окрашенная в нежный оттенок мяты, дополненная белыми фигурами ангелов-херувимов, создаст атмосферу гармонии и спокойствия.
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