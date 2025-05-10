Зеленая среда. Неповторимый колорит древнего Китая и Северной Америки на вашем участке

Честно говоря, этот стиль, что называется, в чистом виде встретить в наших местах сложно. Только однажды что-то такое наблюдала в Сочи, в дендрарии, да ещё один раз в Самарской области увидела дом, построенный по правилам фэн-шуй с соблюдением всех канонов.