Что можно и нельзя делать в Семенов день 10 мая, который называют Ранопашец

Православная церковь 10 мая вспоминает святого Симеона Иерусалимского. В народе принято отмечать Семенов день. Вместе с тем у праздника существует еще одно название — Ранопашец. Оно связано с тем, что с указанной даты приступали к пахоте.
Что нельзя делать 10 мая
Не следует лепить вареники с грибами и капустой 10 мая. Предки верили, что подобное может привести к финансовым проблемам. Запрещено как покупать, так и ремонтировать обувь. Согласно приметам, могут начаться неприятности.
Что можно делать 10 мая
По традиции, 10 мая было принято молиться святому. Чаще всего у него просили здоровья, а также хорошего урожая. Кроме того, просили и совета при возникновении сложной ситуации.
Согласно приметам, ясный восход солнца указывает на то, что лето окажется ветреным. О скором похолодании предупреждают облака, бегущие по небу.