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Что можно и нельзя делать в Семенов день 10 мая, который называют Ранопашец

Собрали запреты и приметы на 10 мая, когда отмечают Семенов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 10 мая вспоминает святого Симеона Иерусалимского. В народе принято отмечать Семенов день. Вместе с тем у праздника существует еще одно название — Ранопашец. Оно связано с тем, что с указанной даты приступали к пахоте.

Что нельзя делать 10 мая

Не следует лепить вареники с грибами и капустой 10 мая. Предки верили, что подобное может привести к финансовым проблемам. Запрещено как покупать, так и ремонтировать обувь. Согласно приметам, могут начаться неприятности.

Что можно делать 10 мая

По традиции, 10 мая было принято молиться святому. Чаще всего у него просили здоровья, а также хорошего урожая. Кроме того, просили и совета при возникновении сложной ситуации.

Согласно приметам, ясный восход солнца указывает на то, что лето окажется ветреным. О скором похолодании предупреждают облака, бегущие по небу.