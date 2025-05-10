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Народный календарь. Почему на Иакова, 13 мая, нельзя свататься

Православные 13 мая вспоминают Иакова Зеведеева — одного из апостолов, упоминаемых в Новом Завете. Он был старшим братом Иоанна Богослова. Вместе с апостолом Петром они считались ближайшими учениками Иисуса Христа.

Православные 13 мая вспоминают Иакова Зеведеева — одного из апостолов, упоминаемых в Новом Завете. Он был старшим братом Иоанна Богослова. Вместе с апостолом Петром они считались ближайшими учениками Иисуса Христа.

В старину в этот день прекращали всякое сватовство, так как май считался крайне неподходящим для вступления в брак периодом. Поэтому даже предложение о свадьбе считалось обидным: о том семействе, которое в это время промышляет о брачной церемонии, говорили бы плохо.

Кроме того, на Иакова перед долгой дорогой следовало искупаться в воде из мартовского снега, которую готовили заранее. Крестьяне верили, что в эту дату по земле начинают бродить болезни, а спасти от них могут только запасенные запасы воды из растаявшего снега.

Приметы погоды:

Если ветер теплый, а ночь звездная и тихая, то лето будет сухим и ветреным и принесет хороший урожай.

Восход солнца в безоблачном небе — к ветреному лету.

Солнце светит сквозь облака — лето будет дождливым.

Дождь 13 мая сулит большое количество свадеб осенью.

Именины отмечают: Яков, Никита, Климент, Игнат (Игнатий), Василий, Максим.