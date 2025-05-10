День семейных трусов и День доверия своей интуиции: какие праздники отмечают в России и мире 10 мая

День чистой комнаты призван поощрять стремление к чистоте и уборке в месте проживания человека и побудить хотя бы периодически не лениться и создавать комфортные условия в своей комнате. В эту дату принято убираться не только в своей комнате или квартире, но и выбрасывать все старое и ненужное. Можно привлечь к этому процесс всю семью и сделать его веселее, например, устроить конкурс, кто выбросит больше мусора, или танцы под музыку во время уборки.