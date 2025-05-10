День семейных трусов и День доверия своей интуиции: какие праздники отмечают в России и мире 10 мая

10 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День семейных трусов, День доверия своей интуиции и День чистой комнаты.
День семейных трусов.
День семейных трусов появился благодаря интернет-пользователям, которые назвали «семейники» символом домашнего уюта и расслабления. В эту дату принято устраивать фотосессии в семейных трусах, ходить в них целый день по дому, а также дарить друзьям и родным их в качестве подарка.
День доверия своей интуиции.
День доверия своей интуиции призван обратить внимание людей на свой внутренний голос, который может оказаться очень полезным инструментом в жизни. В эту дату принято посвящать время медитации, чтобы подключиться к своей интуиции. Также можно взять блокнот или какой-нибудь гаджет и записать свои мысли и ощущения. Кроме того, можно провести эксперимент на сутки, во время которого нужно прислушиваться исключительно к своей интуиции и действовать, исходя из интуитивных ощущений.
День чистой комнаты.
День чистой комнаты призван поощрять стремление к чистоте и уборке в месте проживания человека и побудить хотя бы периодически не лениться и создавать комфортные условия в своей комнате. В эту дату принято убираться не только в своей комнате или квартире, но и выбрасывать все старое и ненужное. Можно привлечь к этому процесс всю семью и сделать его веселее, например, устроить конкурс, кто выбросит больше мусора, или танцы под музыку во время уборки.