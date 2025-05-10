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Путин предложил Фицо помощь в установке памятника маршалу Коневу

Путин поблагодарил Фицо за инициативу установить памятник в Словакии.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил словацкого премьер-министра за инициативу установить в Словакии памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Кроме того, российский лидер пообещал помощь в данной работе.

«Знаю и о вашем предложении установить в Словакии памятник маршалу Коневу. Это очень благородное начинание, мы вам за это благодарны. Если что-то от нас нужно, мы все готовы сделать», — заявил Путин.

Заявление прозвучало в ходе встречи с Робертом Фицо в российской столице.

Напомним, в Чехии памятник Ивану Коневу был снят с пьедестала в 2020 году и отправлен в депозитарий. Такое решение приняла мэрия Праги. После этого в обстоятельствах демонтажа памятника начал разбираться СК РФ. МИД РФ выразил протест в связи с действиями властей Чехии.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский утверждает, что российская сторона не имеет прав на памятник маршалу Коневу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывание Липавского о памятнике Коневу «раболепством».