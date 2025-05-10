Календарь на 10 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Симеон был сыном Клеопы, которого некоторые источники называют братом Иосифа Обручника, мужа Девы Марии. То есть он приходился земным родственником Иисусу Христу. Симеон также был одним из 70 апостолов — широкой группы учеников Спасителя, которых тот послал проповедовать в разные города (в отличие от 12 главных апостолов). Он руководил иерусалимской христианской общиной во времена гонений и был вторым епископом Иерусалима. По преданию, Симеон прожил до 120 лет и был схвачен и распят за свою веру при императоре Траяне.