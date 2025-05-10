Концерт рок-группы Metallica вызвал землетрясение в США

Концерт культовой рок-группы Metallica спровоцировал сейсмическую активность. Выступление проходило в штате Вирджиния, в городе Блэксберг на стадионе «Лейн», сообщает New York Post.
По данным издания, на концерте присутствовали порядка 60 тысяч зрителей. Незначительные сейсмические волны зафиксировали специалисты обсерватории Политехнического университета Вирджинии, при котором расположен стадион.
Подчеркивается, что наивысший пик активности зарегистрирован во время исполнения композиции «Enter Sandman». Именно под эту песню уже 25 лет подряд выходит местная команда по американскому футболу Hokies.
Представители обсерватории подтвердили, что сейсмограф, находящийся на расстоянии около 1,6 километров от места проведения концерта, зафиксировал колебания грунта. Однако, сейсмическая активность не представляла никакой опасности и имела магнитуду менее 1,0 по шкале Рихтера.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, группа Metallica подверглась критике за афишу онлайн-концерта, на которой была надпись на русском языке.