Индия закрыла 32 аэропорта из-за военной напряженности с Пакистаном

Индия приостановила работу 32 аэропортов до 15 мая. Об этом в пятницу, 9 мая, сообщило издание Times of India, ссылаясь на главное управление гражданской авиации.
Ограничения коснулись аэропортов, включая Адхампур, Амритсар и Чандигарх. Причиной закрытия стала военная операция «Синдур», начатая Индией в ночь на 7 мая, и ответные удары со стороны Пакистана, говорится в сообщении.
Напряжение между странами резко выросло после того, как по меньшей мере 27 туристов скончались в ходе стрельбы, которую открыли боевики на спорной территории Джамму и Кашмир. После этого власти Индии приняли решение о высылке всех пакистанских граждан, об аннулировании их виз и о закрытии границы с Пакистаном. Уже 25 апреля военные с обеих сторон обстреляли друг друга на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире.
Вооруженные силы Индии в ночь на среду, 7 мая, объявили о проведении операции «Синдур», нанеся удары по девяти террористическим объектам Пакистана. Что известно о конфликте — в материале «Вечерней Москвы».
7 мая в СМИ появилась информация о том, что минимум 70 боевиков были уничтожены в результате ударов Индии по спорной территории Кашмир. При этом удары, которые продолжались с 23:05 до 23:30 6 мая, были произведены совместно индийской армией, флотом и военно-воздушными силами.