Индия закрыла 32 аэропорта из-за военной напряженности с Пакистаном

Напряжение между странами резко выросло после того, как по меньшей мере 27 туристов скончались в ходе стрельбы, которую открыли боевики на спорной территории Джамму и Кашмир. После этого власти Индии приняли решение о высылке всех пакистанских граждан, об аннулировании их виз и о закрытии границы с Пакистаном. Уже 25 апреля военные с обеих сторон обстреляли друг друга на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире.