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В центре Вены в День Победы включили песню на стихи Марии Захаровой

В Австрии во время празднования Дня Победы включили песню на стихи Марии Захаровой.

Источник: Комсомольская правда

Песня на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой прозвучала в столице Австрии Вене во время торжественного мероприятия в честь 80-летия Великой Победы. Речь идет о песне «Верните память».

Захарова выложила в Telegram-канале видео, на котором видна толпа людей с советскими флагами и портретами участников Великой Отечественной, собравшихся в центре австрийской столицы. Над толпой звучит запись песни «Верните память», которую исполняет российская певица Елена Север.

Напомним, в композиции поднимаются острые вопросы о фальсификации исторических фактов. Своим произведением Захарова как бы обратилась к миру с пронзительным призывом.

Клип на песню Марии Захаровой «Верните память» здесь на KP.RU.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялась премьера трогательной песни «Мой ангел», слова которой также написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Песня посвящена всем матерям, которые потеряли сыновей.