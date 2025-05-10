Звезды эстрады выступили в Луганске на концерте к 80-летию Победы

— Наши предки сражались на фронте, бились в партизанских отрядах, ковали оружие Победы на заводах, восстанавливали города, заботились о раненых. Каждый из них приближал долгожданное слово «Победа». И оно прозвучало 80 лет назад и заучит сейчас, с каждым годом преумножая гордость за нашу страну, за наших победителей, — цитирует Пасечника ТАСС.