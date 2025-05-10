Звезды эстрады выступили в Луганске на концерте к 80-летию Победы

На мемориальном комплексе «Острая могила» в Луганске прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
В мероприятии приняли участие звезды российской эстрады, включая коллективы Луганской Народной Республики (ЛНР). Прозвучали советские песни военных лет и современные композиции о специальной военной операции (СВО).
В концерте участвовали Ольга Будина, Александр Михайлов, группы «Кватро», «7Б» и другие. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что российские военные сражаются с тем же врагом, что и советские солдаты в ВОВ.
— Наши предки сражались на фронте, бились в партизанских отрядах, ковали оружие Победы на заводах, восстанавливали города, заботились о раненых. Каждый из них приближал долгожданное слово «Победа». И оно прозвучало 80 лет назад и заучит сейчас, с каждым годом преумножая гордость за нашу страну, за наших победителей, — цитирует Пасечника ТАСС.
Мемориальный комплекс «Острая могила» имеет историческое значение, являясь местом сражений во время Гражданской и Великой Отечественной войн.
Утром 9 мая в Москве состоялся традиционный парад Победы. В начале шествия почетный караул представил на площади государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы под песню «Священная война». Впервые в рамках парада по Красной площади прошла колонна войск беспилотных систем. Закрыла парад Победы авиационная часть. Парад завершился около 11 часов утра по московскому времени.